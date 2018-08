Tiago Martins é o árbitro da final entre Desportivo das Aves e Sporting

No jogo, no Estádio do Jamor, a partir das 17:15, Tiago Martins será auxiliado pelos árbitros assistentes André Campos e Pedro Mota, e Bruno Paixão será o vídeoárbitro (VAR).

A final de hoje surge numa semana particularmente difícil para os 'leões', que no domingo perderam, na última jornada o segundo lugar na I Liga, com a derrota em casa do Marítimo (2-1).

Na terça-feira, antes do primeiro treino para a final da Taça de Portugal, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na academia do clube, em Alcochete, por um grupo de cerca de 50 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos e jogadores. A GNR deteve 23 dos atacantes.

Paralelamente, a Polícia Judiciária deteve na quarta-feira quatro pessoas na sequência de denúncias de alegada corrupção em jogos de andebol, incluindo o diretor desportivo do futebol, André Geraldes, que foi libertado sob caução e impedido de exercer funções desportivas.

O cenário agravou-se com as demissões na quinta-feira da Mesa da Assembleia Geral do clube, em bloco, da maioria dos membros do Conselho Fiscal e Disciplinar também do clube, instando o presidente do Sporting a seguir o seu exemplo, mas Bruno de Carvalho anunciou que se irá manter no cargo, apesar das seis demissões no Conselho Diretivo.