Alguns dos melhores ginastas do mundo presentes em Portugal, em ano de campeonato do mundo

A maior competição de ginástica acrobática do mundo está de volta à cidade da Maia. No ano em que comemora a sua 12.ª edição, o Maia International Acro Cup (MIAC) engloba mais de 1200 participantes - dos quais mais de mil ginastas, além de treinadores, delegados e juízes envolvidos - e pela primeira vez terá atletas em todas as categorias possíveis de competição.

O evento, que se realiza entre os dias 1 e 4 de março no Complexo de Ginástica da Maia, volta a acolher também, em simultâneo, e já pelo sétimo ano consecutivo, uma etapa da Taça do Mundo de Ginástica Acrobática: a VII Maia Acro Fig World Cup.

Em conjunto, estas duas competições acolhem 66 delegações oriundas de 19 países representativos dos cinco continentes. Com alguns campeões da Europa e do Mundo presentes na Maia, em ano de Campeonato Mundial, destaque para a maior delegação de sempre da Grã-Bretanha, para equipas bastante numerosas do Canadá e da Austrália, bem como para a estreia internacional de uma delegação de Cabo Verde.

No que toca exclusivamente à competição da Taça do Mundo, esta será a maior de sempre realizada no nosso país, com a presença de 34 pares/grupos. Portugal apresenta-se no evento com uma equipa completa: par feminino, par misto, trio feminino e quadra masculina.

Lourenço França, diretor-técnico do Acro Clube da Maia, salienta o facto de o MIAC ter sido mais uma vez obrigado a recusar inscrições, devido ao grande número de pedidos: "Em ano de Campeonato do Mundo tivemos muitos pedidos e era impossível acolher toda a gente. Vamos ter aqui na Maia alguns dos melhores ginastas de acrobática do mundo. A Grã-Bretanha, por exemplo, traz a sua maior delegação de sempre e a maior do torneio. Além disso vamos ter competição em todas as 30 categorias possíveis, o que nos deixa bastante entusiasmados. São excelentes notícias para a modalidade."