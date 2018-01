Pub

Pedro Miguel atribuiu esta segunda-feira o favoritismo ao Vitória de Setúbal na meia-final da Taça da Liga que vai disputar na terça-feira, em Braga, mas notou que "num jogo tudo pode acontecer".

"O Vitória é favorito, joga noutro campeonato, mas num jogo tudo pode acontecer. Eles têm jogadores que vieram de baixo e mostraram potencial e os nossos jogadores têm que olhar para isso - se eles conseguiram, porque não nós?", disse na conferência de imprensa de antevisão.

Confrontado com o exemplo do triunfo do Moreirense na época passada, depois de bater Benfica (meias-finais) e Sporting de Braga (final), Pedro Miguel diz que "é extremamente difícil" repetir o feito, "mas não há impossíveis no futebol".

"É muito difícil, porque as três equipas que estão connosco são da I Liga. Já vi o Vitória de Setúbal a ganhar uma Taça da Liga, e FC Porto e Sporting não vamos comparar o que não é possível, mas se deixarem, claro que gostaríamos de ganhar", afirmou.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Para o técnico da equipa 18.ª classificada da II Liga, em zona de despromoção, este "é um bom jogo para a equipa mostrar a sua qualidade e potencial" e para, depois, "fazer melhor" no campeonato.

"É um momento ideal para todos os oliveirenses. Estar nesta fase da prova seria impensável, mas é com natural satisfação que estamos aqui e agora há que desfrutar do momento e do jogo, porque não é todos os dias que uma equipa da II Liga está presente numa meia-final da Taça da Liga", disse.

Pedro Miguel notou que "as duas equipas não estão bem nos seus campeonatos e vão aproveitar para fazer um bom jogo e levantar a moral".

O treinador frisou ainda que o jogo será visto por muita gente: "Os jogadores estão muito motivados para mostrar o potencial individual que têm para jogar noutros campeonatos, é uma montra para eles".

Para Pedro Miguel, "a gestão para este jogo foi fácil", pois "todos os jogadores da Oliveirense gostariam de jogar e estão fortemente motivados", até pela "envolvência e mediatismo que a II Liga não tem".

Só o guarda-redes Cadú está lesionado e não pode ser opção para o confronto com o Vitória de Setúbal, terça-feira, às 20.45, no Estádio Municipal de Braga.