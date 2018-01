O treinador do Sporting, Jorge Jesus, durante o treino solidário para angariar brinquedos, no estádio José Alvalade, em Lisboa, 26 de dezembro de 2017. MÁRIO CRUZ/LUSA

Sporting e FC Porto jogam por um lugar na final, na quarta-feira, em Braga.

O treinador Jorge Jesus tem um registo imaculado nos jogos com o FC Porto para a Taça da Liga de futebol, tendo superado os dragões em duas meias-finais e numa final da prova.

Em vésperas do quarto embates com os portistas para a Taça da Liga, relativo às meias da presente edição, o atual técnico do Sporting, de 63 anos, tem um saldo positivo, alcançado ao serviço do Benfica, entre 2009 e 2015.

O primeiro confronto na prova ocorreu em março de 2010 e logo na decisão da competição, no Algarve. Os 'encarnados' bateram os 'azuis e brancos', então orientados por Jesualdo Ferreira, por claros 3-0, graças aos golos de Rúben Amorim, Carlos Martins e Cardozo, que lhes permitiu arrecadar o segundo troféu consecutivo.

Mais tarde, na temporada 2011/12, Jesus reencontrou os 'dragões', comandados por Vítor Pereira, na Taça da Liga, mas nas meias-finais, num jogo disputado no Estádio da Luz.

Apesar de os portistas Lucho González e Mangala terem anulado o tento inaugural de Maxi Pereira, as 'águias' deram a volta ao marcador por intermédio de Nolito e Cardozo, e apuraram-se para decisão da prova, na qual bateram o Gil Vicente.

O terceiro confronto de Jesus com o FC Porto sucedeu dois anos depois e novamente nas 'meias'. Numa altura em que o Benfica já tinha assegurado o título de campeão nacional e com a final da Liga Europa a poucos dias de distância, o técnico apresentou um 'onze' alternativo, mas, ainda assim, acabou por levar a melhor sobre o rival, no desempate por grandes penalidades, após o 0-0 no tempo regulamentar.

Por outro lado, em mais de duas décadas de carreira como treinador - começou no Amora, em 1989 - Jorge Jesus defrontou o FC Porto noutras 39 ocasiões, divididas por 10 clubes diferentes, somando oito vitórias, nove empates e 22 derrotas.

Apesar do saldo negativo frente aos 'dragões', o treinador 'leonino' perdeu apenas um dos últimos sete encontros com o FC Porto, todos eles na I Liga.

Em 2014/15, ainda ao serviço do Benfica, Jesus venceu no Dragão, por 2-0, com um 'bis' de Lima, antes de empatar 0-0 na Luz, na segunda volta do campeonato.

Na temporada seguinte, a primeira ao comando do Sporting, o registo foi 100% vitorioso. Slimani construiu o triunfo da 15.ª jornada, com um 'bis' (2-0), e viria a repetir o registo na segunda volta, no Dragão, antes de Bruno César fechar o marcador (3-1).

O mesmo Slimani abriu caminho à reviravolta do primeiro clássico de 2016/17, que seria consumada por Gelson Martins (2-1), depois de Felipe ter colocado os 'azuis e brancos' em vantagem, em Alvalade.

Na 20.ª ronda, em fevereiro de 2017, os 'leões', que já ocupavam o terceiro lugar, procuravam encurtar distâncias para os dois principais rivais, FC Porto e Benfica, mas saíram derrotados por 2-1 do Estádio do Dragão, numa partida em que o estreante Soares se destacou com dois golos, de nada valendo o tento solitário de Alan Ruiz.

Já o último embate de Jesus com o FC Porto, no decorrer desta época, terminou com um nulo (0-0), em terreno 'verde e branco'.

O clássico entre Sporting e FC Porto, das meias-finais da Taça da Liga, está marcado para quarta-feira, a partir das 20:45, no Estádio Municipal de Braga, local onde se disputará a 'final-four' da competição.

- Os 42 jogos de Jorge Jesus com o FC Porto:

- Total:

Jogos: 42.

Vitórias: 10.

Derrotas: 22.

Empates: 10.