Goleador diz que o grupo está "motivado" para a final com o Sporting

O avançado Gonçalo Paciência afirmou esta quinta-feira que o Vitória de Setúbal tudo fará para vencer o Sporting na final da Taça da Liga, para que o atual plantel inscreva o seu nome na história do emblema sadino.

O atleta, cedido pelo FC Porto, que esteve em risco de não poder atuar na final caso os 'dragões' se tivessem apurado [foram derrotados 4-3 pelo Sporting nas grandes penalidades], lembrou o empate (1-1) que os vitorianos impuseram ao Sporting, na partida da 19.ª jornada da I Liga portuguesa.

"Eu e os meus colegas, independentemente de quem fosse o adversário, sentimo-nos muito motivados, porque é uma final. Vamos querer dar tudo. Se para um jogo do campeonato, há uma semana, a motivação estava em alta (com o Sporting), numa final, em que podemos ficar na história do clube, a motivação vai ser ainda maior", disse em conferência de imprensa.

Apesar da diferença existente entre os dois emblemas, Gonçalo Paciência antevê um duelo "interessante" frente a um adversário que vale pelo seu coletivo.

"Vai ser um jogo interessante de se ver entre duas equipas que têm muito valor. O Sporting é uma das melhores do país e o Vitória tem muitos jovens a quererem afirmar-se, por isso, acho que vai ser uma grande final. Vamos tentar dignificar ao máximo a camisola do Vitória e o futebol", frisou.

Questionado sobre se vão procurar jogar de igual para igual com os sportinguistas ou ser mais cautelosos na abordagem ao encontro, o atacante, melhor marcador da Taça da Liga com quatro golos, é perentório.

"As finais são sempre para ganhar. Para o fazermos temos que tentar não sofrer golo e procurar marcar. Vamos tentar usar as nossas armas. As finais são 50-50, mas o Sporting tem uma dimensão maior e nós vamos tentar contrariar isso", prometeu.

As dificuldades que o Vitória de Setúbal tem vivido esta época, tanto a nível desportivo como diretivo, servem para unir o grupo, que vai procurar, dez anos depois da conquista da primeira edição da Taça da Liga, voltar a erguer o troféu.

"Todos estão a par das dificuldades que o Vitória passou e nós ainda mais, porque vivenciamos as coisas por dentro. O facto de termos passado por isso dá-nos mais força. Se chegamos a uma final depois de tudo isto é porque alguma coisa tem que estar para acontecer. Vamos fazer tudo para conquistar o troféu", disse.

Apesar do triunfo por 2-0, Gonçalo Paciência reconhece que a exibição da equipa na meia-final de terça-feira frente à UD Oliveirense ficou aquém das expetativas, mas não afeta a confiança para o jogo com o Sporting.

"O grupo sentiu que a exibição não foi a melhor, mas lembrou que foi a mesma equipa que fez uma grande exibição contra o Sporting há pouco tempo. A equipa tem qualidade e estar numa final é exemplo disso mesmo. Não caiu do céu. Sabemos dar a volta por cima e estamos mais do que motivados para a final", sublinhou.

Vasco Fernandes, Nenê Bonilha e Yannick Djaló, todos lesionados, deverão falhar a final, enquanto Costinha e João Amaral, dupla que continua entregue ao departamento médico, permanece em dúvida.

Depois do treino desta tarde no Bonfim, a equipa ruma sexta-feira de manhã ao norte do país, treinando, pelas 18:00, no Estádio Municipal de Lousada.