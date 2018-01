Pub

O treinador Sérgio Conceição levou a melhor sobre o homólogo Jorge Jesus no único encontro a eliminar entre os dois técnicos, que vão comandar FC Porto e Sporting, respetivamente, na meia-final da Taça da Liga de futebol.

Em 11 partidas disputadas, Jesus logrou seis triunfos, contra apenas dois de Conceição, que, ainda assim, superou o seu antigo treinador nos oitavos de final da prova 'rainha', em 2014/15.

O antigo extremo orientava o Sporting de Braga, que se deslocou ao Estádio da Luz, para defrontar o Benfica, então comandado por Jorge Jesus.

Jonas colocou as 'águias' na frente do marcador, mas Aderlan Santos e Pardo operaram a reviravolta favorável aos minhotos (2-1), que, nesse ano, chegaram mesmo à final da Taça de Portugal, na qual viriam a perder para o Sporting, no desempate nas grandes penalidades.

A relação de proximidade entre os dois técnicos é bem conhecida e nasceu na temporada 1995/96, quando Jesus orientou Conceição no Felgueiras e apadrinhou a estreia do antigo internacional português na I Liga, a 20 de agosto de 1995. Nessa partida da primeira jornada, os felgueirenses empataram 2-2 com o Desportivo de Chaves, com um dos tentos a ser anotado por Conceição.

Quase duas décadas depois, Jorge Jesus e Sérgio Conceição defrontaram-se pela primeira vez como treinadores. Em 2011/12, o agora técnico dos 'leões' orientava o Benfica, enquanto o 'timoneiro' do FC Porto dava os primeiros passos no banco, ao serviço do Olhanense.

As 'águias' saíram de Olhão com um nulo (0-0), numa partida que ficou ainda marcada pela primeira e única expulsão na carreira do argentino Pablo Aimar.

Na temporada seguinte, Jesus levou a melhor sobre Conceição no jogo da primeira volta do campeonato (2-0), na Luz, e na fase de grupos de Taça da Liga (2-1), em Olhão.

Em 2013/14, já com Sérgio Conceição ao comando da Académica, os 'encarnados' venceram os dois encontros do campeonato por 3-0, mas a série de quatro triunfos seguidos de Jesus sobre o amigo chegaram ao fim em 2014/15.

O antigo internacional luso comandava o Sporting de Braga, que recebeu e venceu o Benfica na oitava jornada da I Liga (2-1), antes de eliminar as 'águias' no referido jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal. Na segunda volta do campeonato, Jesus regressou às vitórias (2-0).

Mais recentemente, na primeira temporada ao 'leme' do Sporting (2015/16), Jorge Jesus venceu o Vitória de Guimarães, de Conceição, por expressivos 5-1, mas cedeu um nulo (0-0) na visita à Cidade-Berço.

O mesmo resultado registou-se no último embate entre ambos, já no decorrer desta época, quando os 'leões' receberam o FC Porto, em Alvalade, na oitava ronda da I Liga.

O clássico entre Sporting e FC Porto, das meias-finais da Taça da Liga, está marcado para quarta-feira, a partir das 20:45, no Estádio Municipal de Braga, local onde se disputará a final-four da competição.

