Festejos do golo do Swansea

Equipa galesa venceu por 1-0 e ganha fôlego na luta pela permanência

Um golo do defesa Alfie Mawson, aos 40 minutos, deu ao Swansea a vitória sobre o Liverpool (1-0) no jogo que fechou a 24.ª jornada da Premier League inglesa.

Com este importante triunfo, a equipa treinada pelo português Carlos Carvalhal passa a somar 20 pontos e, apesar de continuar no último lugar da classificação, igualou a pontuação do penúltimo, West Bromwich Albion, ficando a apenas três pontos da zona de permanência - o Stoke City, 17.º, tem 23 pontos.

Já o Liverpool, de Juergen Klopp, perdeu a hipótese de igualar o Chelsea no terceiro lugar, mantendo a quarta posição, com 47 pontos.