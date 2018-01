Pub

Equipa treinada pelo técnico português esteve a perder por 1-0, mas acabou a vencer por 3-1

O Swansea de Carlos Carvalhal continua a recuperar posições e esta terça-feira venceu o Arsenal, por 3-1, resultado que possibilitou à equipa do País de Gales sair dos lugares de descida, ainda que de forma provisória.

Sem Renato Sanches, ainda a recuperar de lesão, os comandados de Carlos Carvalhal até começaram a perder, com um golo de Nacho Monreal, aos 33'. Contudo, logo no minuto seguinte Sam Clucas acabaria por empatar a partida, resultado com que se chegou ao intervalo.

Na segunda metade, contudo, o Swansea dominou o jogo e conseguiu a reviravolta, com um golo de Jordan Ayew, aos 61', sendo que Sam Clucas, mais uma vez, fechou o marcador em 3-1, aos 86'.

Nos outros jogos da noite,o West Ham, com João Mário a estrear-se a titular (José Fonte não saiu do banco), não foi além de um empate (1-1) com o Crystal Palace, ao passo que o Liverpool vence por 3-0 na deslocação a Huddersfield.