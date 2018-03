Pub

Tavinho, ferido com gravidade ao ser esfaqueado no pescoço, foi operado e encontra-se estável

O suspeito de ter esfaqueado o jogador do Farense, na madrugada de segunda-feira, entregou-se às autoridades. O indivíduo já estava identificado mas estava em fuga desde o incidente numa zona de bares, em Vilamoura, no Largo do Cinema.

O homem, já conhecido das autoridades, "apresentou-se pelas 22:00 de terça-feira no posto de Vilamoura, acompanhado pela sua advogada, tendo sido entregue à Polícia Judiciária, que tem a seu cargo a investigação", segundo disse à Lusa fonte da GNR.

O futebolista Tavinho (Octávio Alexandre Leal Barros), 24 anos, foi operado na segunda-feira e, segundo anunciou então o Farense, está estável.

Segundo o presidente do clube, António Correia, uma das facadas desferidas ao jogador "passou do pescoço até ao pulmão", causando lesões, o que está a obrigar a que esteja a respirar com o auxílio de uma máscara.