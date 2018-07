Surfista japonês Kanoa Igarashi vence Pro Santa Cruz

Na final do campeonato disputado na Praia da Física, no concelho de Torres Vedras, Igarashi, 24.º do circuito mundial, somou 13,84 pontos, contra 7,4 do basco.

Frederico Morais, 14.º do circuito principal, terminou a prova entre os quintos classificados, ao perder nos quartos de final frente ao marroquino Ramzi Boukhiam, que viria a ser eliminado por Aranburu.

Pedro Henrique e Miguel Blanco, os outros lusos 'resistentes', ficaram entre os 13.ºs classificados, ao terminarem no quarto lugar as suas baterias nos oitavos de final.

O Pro Santa Cruz (3.000 pontos) é uma das três provas do calendário do circuito de qualificação que se realizam em Portugal, depois do Caparica Pro (1.000) e antes de uma terceira também nas ondas lusas (10.000), provavelmente em setembro.