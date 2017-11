Pub

O avançado sul-coreano do Tottenham foi esta quarta-feira eleito o futebolista asiático do ano, batendo o australiano Aaron Mooy, do Huddersfield, e o japonês Shinji Kagawa, do Borussia Dortmund

Son, de 25 anos, foi uma das peças chave da equipa do Tottenham, que fechou a temporada 2016/17 no segundo lugar, com 14 golos na Premier League, e ajudou a Coreia do Sul a qualificar-se, pela nona vez consecutiva, para o campeonato do mundo, que em 2018 se realiza na Rússia.

A australiana Sam Kerr, das norte-americanas Sky Blue FC, venceu o prémio feminino, enquanto o prémio para jogadores a atuar em ligas asiáticas recaiu sobre o sírio Omar Khribin, do Al Hilal, enquanto o japonês Takafumi Hori (Urawa Reds) ganhou o galardão de treinador do ano.