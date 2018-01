Pub

Japonês de 76 anos, que participava pela 35.ª vez no Dakar, já prometeu voltar para o ano. Sébastien Loeb também está fora

De Nani Roma a Sam Sunderland, Sébastien Loeb (ontem) e até o treinador português André Villas-Boas - que viu o sonho de estreia terminar no hospital, na terça-feira, após um acidente que o deixou com queixas nas costas (o técnico já tranquilizou entretanto os seguidores, nas redes sociais) -, têm sido vários os abandonos mais ou menos sonantes a carimbar este Dakar como o mais duro dos últimos anos. Entre eles, o de Yoshimasa Sugawara merece uma menção honrosa.

O japonês de 76 anos participava pela 35.ª vez numa prova em que se estreou aos 41 anos, em 1983, ainda nos primórdios do original Paris-Dakar, então na categoria de motos. Apesar da aventura nas duas rodas não ter corrido da melhor forma, com dois abandonos em dois anos, Sugawara não desistiu do espírito da mais dura prova de todo-o-terreno. Mudou-se para os carros à terceira tentativa e, a partir de 1992, rendeu-se definitivamente aos camiões, categoria em que ficou à beira da vitória por seis vezes e na qual voltava neste ano a aumentar o seu recorde de presenças consecutivas no Dakar (reconhecido pelo Guinness Book of Records já no ano passado).

Neste ano, no entanto, a extrema dureza das dunas de areia do Peru traiu até a vasta experiência do ancião do Dakar, com Yoshimasa Sugawara a não se apresentar já à partida para a terceira etapa, segunda-feira passada, obrigado a desistir apenas pela segunda vez desde 1988 - entre 1989 e 2009 conseguiu chegar ao fim da prova consecutivamente durante 20 edições, outro recorde do Dakar reconhecido pelo livro do Guinness.

Sugawara, no entanto, promete voltar em 2019. Aliás, fê-lo logo à partida, em Lima, quando vincou aos jornalistas que já tinha "pedido à organização" para o inscreverem na próxima edição. Então, à agência France-Presse (AFP), o piloto japonês - nascido durante a Segunda Guerra Mundial, em 1941, na ilha de Hokkaido - explicava que a sua estratégia para chegar regularmente ao fim do Dakar era "não tentar coisas impossíveis", garantindo não se sentir ainda "velho para nada" e que, por ele, continuará a correr "até aos 100 anos":"Não paro nunca, amo isto."

Neste ano, no entanto, o veterano Sugawara teve de resignar-se com uma aventura curta. Ainda assim, o seu apelido continua em prova, carregado pelo filho Teruhito, de 46 anos, que conduz o segundo camião Hino e já vai também no seu 19.º Dakar. "Ele ensinou-me tudo. É o meu professor", diz sobre o pai.

Loeb: ainda não será desta

Sébastien Loeb tinha assumido, à partida para este seu terceiro Dakar, que era "agora ou nunca" na sua demanda por uma vitória no mítico rali de todo-o-terreno. Num ano em que a Peugeot assinala a sua despedida da prova, o recordista de títulos no Mundial de ralis WRC (com nove) apostava forte em concretizar o seu sonho, depois de ter sido nono na estreia, em 2016, e segundo no ano passado. Mas a ambição de Loeb esfumou-se ontem, vítima também da dureza extrema desta edição: o francês caiu numa duna, perdeu quase três horas e foi mesmo obrigado a abandonar devido às lesões do seu copiloto, Daniel Elena.

A quinta etapa, última percorrida no Peru, entre San Juan de Marcona e Arequipa, quase deixou também o Dakar 2018 sem representantes portugueses entre os pilotos. O veterano Carlos Sousa, que neste ano compete num Renault Duster, ficou encalhado na mesma duna que tramou Loeb, mas conseguiu terminar a etapa, apesar do atraso de mais de cinco horas que o fez cair para 26.º na geral.

Quem continua a dar-se bem com o Dakar é Stephane Peterhansel, o recordista de triunfos (13), que venceu a etapa e ficou com caminho mais livre para ganhar a prova pela 14.ª vez.

Nas motos, a luta está bem mais emocionante, com os três primeiros da geral separados por pouco mais de um minuto. O francês Van Beveren continua na liderança, depois de Joan Barreda ter triunfado na etapa de ontem.