O Standard Liège, de Sá Pinto, e com o internacional português Orlando Sá a titular, apurou-se hoje para os quartos de final da Taça da Bélgica em futebol, ao vencer em casa do Anderlecht.

Um golo do brasileiro Carlinhos, ex-Estoril-Praia, deu a vantagem à equipa de Liège aos 17 minutos, que não mais a perdeu, num jogo em que Orlando Sá, que viu um amarelo ainda na primeira parte, esteve em campo até aos 90 minutos, momento em que cedeu o lugar a Renaud Emond.

No lado do Anderlecht, equipa que no campeonato belga está à frente (3.º lugar) do Standard Liège (6.º), o defesa português Josué não saiu do banco.