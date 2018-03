Pub

Quando faltam disputar oito jornadas para o final , os jogos entre FC Porto-Benfica e Sporting-Benfica assumem importância vital

A derrota do FC Porto em Paços de Ferreira abriu caminho a um final de campeonato que promete ser espetacular, quando faltam oito jornadas para cair o pano sobre a Liga. Para já, o Benfica está apenas a dois pontos do líder e volta a depender de si próprio, tal como os dragões, algo que não acontece com o Sporting que ainda assim viu renascer a esperança este fim de semana, uma vez que passa a ter novamente cinco pontos de desvantagem para o primeiro lugar.

Cada um dos candidatos tem por disputar quatro jogos em casa e outros tantos fora, numa reta final na qual os dois clássicos que faltam disputar podem assumir um carácter decisivo. Para o fim de semana de 15 de abril está marcado um escaldante Benfica-FC Porto no Estádio da Luz, que poderá ajudar a esclarecer o desfecho do campeonato, sobretudo se os dragões arrancarem um triunfo, uma vez que os encarnados ainda terão uma deslocação de alto risco a Alvalade para defrontar o Sporting, na penúltima jornada, agendada para o primeiro fim de semana de maio.

Estes dois clássicos representam a grande esperança dos leões em chegar ao título, embora precisem de ter em conta que estão em desvantagem no confronto direto com o FC Porto, razão pela qual precisam que estes tenham mais uma derrota ou então dois empates, além da vitória do Benfica no duelo com os dragões, pois só assim a equipa de Jorge Jesus passa a depender apenas dela, estando ainda obrigada a vencer os encarnados na penúltima jornada.

Contudo, o que resta do calendário não se afigura fácil para nenhum dos três candidatos. O FC Porto tem deslocações que não correram bem nas últimas cinco épocas. Um bom exemplo são as visitas ao Restelo para defrontar o Belenenses - cedeu três empates e num deles (2014-15) até entregou o título ao Benfica. Piores têm sido as viagens à Madeira para defrontar o Marítimo, onde não venceu nos últimos cinco anos, contabilizando três empates e duas derrotas. Finalmente a deslocação a Guimarães, na última jornada, também encerra perigos a avaliar pelo histórico recente, onde perdeu uma vez e empatou duas. Já os jogos em casa aparentam ser mais acessíveis, ainda que receba o Boavista no dérbi portuense, que já não tem as exigências de outros tempos.

Aparentemente mais fácil é o calendário do Benfica, que nos últimos cinco anos apenas não ganhou um jogo nas visitas ao Feirense, V. Setúbal e Estoril - no Bonfim perdeu na época passada (0-1). No entanto, estas três equipas encontram-se na luta pela manutenção e, nesse sentido, podem criar problemas à equipa de Rui Vitória. Nos jogos em casa, o histórico dos últimos anos é 100% vitorioso para os encarnados.

Teoricamente as deslocações do Sporting serão as mais complicadas, embora nas últimas cinco épocas tenha vencido todos os jogos em casa do Sp. Braga, equipa que ainda alimenta esperanças no terceiro lugar. No Restelo, os leões apenas cederam um empate (2014-15), enquanto com o Marítimo registaram-se duas igualdades, uma das quais na época passada. Novidade é a visita a Portimão, onde o Sporting não joga desde 2010 e onde em 14 jogos venceu apenas cinco vezes para o campeonato.

O curioso é que, a avaliar pelas últimas cinco temporadas, são os jogos em casa com Rio Ave e Paços de Ferreira que têm criado mais dificuldades, frente a quem o Sporting cedeu dois empates e uma derrota. Já com o Boavista soma por triunfos os três jogos disputados.

História favorece os dragões

No histórico de campeonatos neste século há um dado que favorece o FC Porto, pois apenas por uma vez um líder à 26.ª jornada não se sagrou campeão. Foi precisamente em 2012-13, quando o Benfica perdeu os quatro pontos que tinha de vantagem sobre os dragões, que acabaram por chegar ao primeiro lugar na penúltima jornada após vencerem o clássico com os encarnados, com o célebre golo do Kelvin.

De resto, neste lote de 17 edições do campeonato disputadas desde o ano 2000, o atual é aquele que tem os três candidatos ao título separados por menos pontos à 26.ª ronda, superando mesmo o da temporada 2015-16, no qual o Benfica liderava com mais dois pontos do que o Sporting e tinha ainda seis de vantagem sobre o FC Porto.

Com 24 pontos por disputar por cada um dos candidatos, tudo indica que o título será disputado até à última jornada, sendo que os dois jogos entre os grandes poderão ter um peso importante para o desfecho do campeonato.