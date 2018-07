Sporting volta a uma final da Taça e Aves faz a estreia no Jamor

Leão viu o caminho para o Jamor no GPS do espanhol Marcano

Nas Caldas da Rainha, o sonho da equipa local - a Cinderela desta Taça - teve direito a prolongamento, entrou pelo Sporting-FC Porto dentro (obrigando à sobreposição dos dois jogos durante meia hora), mas morreu aos pés de Vítor Gomes, o médio que vestiu a capa de herói e apurou o Desportivo das Aves para a sua primeira final do Jamor. No Estádio Nacional, a 20 de maio, vai ter pela frente o Sporting, que ao quinto duelo da época com o FC Porto conseguiu a primeira vitória sobre o dragão (1-0), anulando a desvantagem da primeira mão e voltando a superiorizar-se num desempate por grandes penalidades, tal como já acontecera na Taça da Liga.

No último degrau de acesso ao Jamor, as equipas lutaram até à última gota de suor por um lugar na final da Taça de Portugal, esticando as duas meias-finais até ao limite, com direito a prolongamento nos dois palcos: nas Caldas da Rainha, o Desportivo das Aves acabou por sobreviver à Mata Encantada (como os adeptos do Caldas batizaram o seu campo) e impôs a lógica do mais forte perante a equipa do terceiro escalão, no tempo extra, graças a esses dois golos de Vítor Gomes (97" e 107"); em Alvalade, nem o prolongamento foi suficiente para decidir o braço-de-ferro entre leão e dragão e teve mesmo de se recorrer ao desempate por penáltis para dar o outro lugar de finalista ao Sporting.

Ao quinto e último clássico da época entre as duas equipas, a formação de Jorge Jesus conseguiu por fim uma vitória sobre o rival durante o tempo regulamentar, graças a um golo providencial de Coates, que aproveitou um mau alívio de Marcano para empatar a eliminatória a cinco minutos dos 90". Depois, nos penáltis, os jogadores do Sporting voltaram a ter melhor pontaria - o portista Marcano confirmou a noite de azar e foi o único a falhar - e asseguraram mais uma final, a 28.ª da história do Sporting na Taça de Portugal.

Alvalade terminou a noite em festa e até foi possível voltar a ver o presidente Bruno de Carvalho (que regressou ontem ao banco) festejar com os jogadores depois da polémica que marcou os últimos tempos no universo leonino. No fim, Jorge Jesus, que vai pela quarta vez como treinador ao Jamor, disse esperar ganhar a sua primeira Taça como treinador do Sporting, mas rejeitou favoritismo perante o Aves: "Numa final não há favoritos."

Já o Aves será a 25.ª equipa da história do futebol português a subir ao palco de uma final da Taça de Portugal e a quarta estreante neste século XXI, depois de União de Leiria (2003), Paços de Ferreira (2009) e Desportivo de Chaves (2010) - todas essas contra o FC Porto.

No Jamor, será a vez de a equipa de José Mota vestir de Cinderela diante do Sporting. De resto, nenhum dos clubes que chegaram à final pela primeira vez no século XXI conseguiu ganhar - o último finalista estreante a vencer foi o Estrela da Amadora, que, em 1990, bateu o também estreante Farense; antes, fora o Boavista o último a cometer a proeza, face ao Benfica, em 1975.

Mas o técnico do Aves não abdica do direito a sonhar em prolongar a festa avense com a conquista do troféu. "A final é um prémio justo, mas vamos para ganhar. Estamos preparados para isso e sabemos perfeitamente que vai ser um adversário difícil, mas a envolvência e todo o trabalho que vamos fazer é para podermos festejar e ganhar esta final", referiu o veterano José Mota, um dos mais experimentados treinadores do futebol português, que aos 54 anos vai estrear-se também no Jamor.

"É algo muito importante, acrescenta no meu currículo. Foi sempre um sonho, já vi várias finais mas não participei. É um jogo que marca uma carreira", afirmou, na flash interview da Sport TV, antes de ser encharcado em champanhe pelos jogadores e juntar-se à festa da comitiva do Aves, em comunhão com os cerca de mil adeptos que viajaram desde o norte do país.