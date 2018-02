Pub

Leões vingaram-se a Norte da única derrota sofrida no campeonato e bateram o Sporting de Espinho por 3-1. Benfica venceu Fonte de Bastardo por 3-0

O Sporting foi a Espinho bater o Sporting local e vingar-se da única derrota que sofreu no campeonato, precisamente diante dos Tigres da Costa Verde. Mais do que isso, os leões de Alvalade garantiram o primeiro lugar na fase regular.



O encontro até começou de feição para os espinhenses mas o Sporting conseguiu dar a volta - 25-23; 20-25; 17-25 e 20-25.



Na Luz, o Benfica bateu a Fonte Bastardo por 3-0 com os parciais de 25-23, 25-22 e 25-14.