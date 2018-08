Sporting vence e é bicampeão nacional

O Sporting revalidou o título de campeão nacional de futebol feminino, ao bater o Valadares Gaia por 4-1, em jogo da penúltima jornada, disputado no Estádio José Alvalade.



A equipa orientada por Nuno Cristóvão tem seis pontos de avanço sobre o Sp. Braga (joga este domingo no reduto do U. Ferreirense) mas tem vantagem no confronto direto, pois venceu em Braga e empatou em casa.



O Sporting assegurou assim o segundo título em duas épocas, 21 anos depois da ausência da modalidade no clube.O futebol feminino junta-se assim ao voleibol entre as equipas do Sporting campeãs nacionais na época em curso. O próximo poderá ser o andebol, também este domingo, em caso de vitória diante do Benfica, no Pavilhão João Rocha.