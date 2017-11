Pub

Os leões sofreram este sábado a sexta derrota na Liga dos Campeões de andebol, ao perder no campo dos russos do Chekhovskie Medved, por 30-27, em jogo da nona jornada do Grupo D

Depois de ter hipotecado as hipóteses de chegar ao play-off de acesso aos oitavos de final, ao perder na visita aos ucranianos do HC Motor Zaporozhye na jornada anterior, a equipa leonina somou este sábado novo desaire, num jogo em que atingiu o intervalo a perder por 16-13.

A uma jornada do final desta fase, o Sporting soma cinco pontos e segue no quarto lugar, com seis pontos, estando a oito do Montepellier, líder invicto, e a cinco do segundo classificado, o HC Motor Zaporozhye. Nesta jornada, a equipa portuguesa pode perder a posição para os macedónios do HC Metalurg, quintos classificados, com cinco pontos, que recebem o HC Motor Zaporozhye.