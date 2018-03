Pub

Equipa leonina venceu a vice-campeã da República Checa, por 2-0, e ficou com um pé nos quartos-de-final da Liga Europa.

Graças a Fredy "el avioncito" Montero, o Sporting vai viajar com alguma tranquilidade para a segunda mão dos oitavos-de-final da Liga Europa: o avançado colombiano bisou, esta quinta-feira, no triunfo caseiro da equipa leonina sobre o Viktoria Plzen (2-0).

Montero desbloqueou a partida, diante do vice-campeão da República Checa: marcou à beira do intervalo e no início da segunda parte, dando seguimento ao domínio territorial do Sporting, sempre com mais posse de bola e ocasiões de perigo (apesar de raramente acelerar ou criar grandes desequilíbrios).

Apesar das ausências de Piccini, André Pinto, Podence, Bas Dost, Doumbia e Rafael Leão (todos lesionados), o emblema verde e branco mostrou-se claramente superior na partida da primeira mão e pôs um pé nos quartos-de-final na Liga Europa. A confirmação (ou não) será na próxima quinta-feira, em Plzen. No entanto, Coates e William Carvalho vão falhar o jogo da segunda mão, por acumulação de cartões amarelos.

Equipas:

Sporting: Rui Patrício; Ristovski, Coates, Mathieu, Fábio Coentrão (Ruben Ribeiro, 86'); William, Bruno Fernandes, Bryan Ruiz (Bruno César, 79'), Acuña (Battaglia, 57'); Gelson Martins; Montero

Plzen: Hruska; Reznik, Hejda, Hubnik, Limbersky; Horava, Hrosovsky; Petrzela (Chory, 62'), Kolar (Kovaric, 75'), Zeman (Cermak, 82'); Krmencik

Golos: 1-0 Montero (45+1'), 2-0 Montero (49')

Filme do jogo: