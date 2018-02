Pub

Leões falam em gesto hipócrita

Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, escreveu no Facebook que o Benfica convidou o Sporting para, no dérbi entre as duas equipas para o campeonato de futsal a realizar no próximo sábado, homenagear a seleção nacional de futsal que se sagrou recentemente campeã da Europa. Os leões consideram que "é um gesto de total hipocrisia".

"O Sporting Clube de Portugal recusa participar em qualquer ação conjunta com um clube que não partilha as regras e valores pelas quais nos regemos, designadamente, a promoção da verdade desportiva, a transparência e a dignificação e credibilização do desporto português", escreveu Nuno Saraiva.