Campeão nacional só precisou de dois jogos para carimbar a presença na final four da UEFA Futsal Cup. Nesta quinta-feira bateu os croatas do Nacional Zagreb por 3-1

O Sporting garantiu, ao fim de dois jogos, a presença na final-four da UEFA Futsal, ao vencer nesta Ronda de Elite, o Nacional de Zagreb por 3-1, que se está a realizar em Lisboa no pavilhão João Rocha.



Os leões vão tentar, desta feita, sagrarem-se campeões europeus, feito que não conseguiram na época passada ao perderem na final diante do Inter Movistar de Ricardinho.



O encontro desta quinta-feira foi tudo menos fácil e houve, inclusivamente, polémica por o árbitro não ter sancionado um golo leonino quando a bola estava no interior da baliza. O juiz acabou por marcar uma falta anterior.



Ao intervalo, os leões estavam na frente com um golo de Fortino. Na segunda parte, Varela ampliou mas os croatas reduziram e só se deram por derrotados quando Pedro Cary fez um golo de longa distância numa altura em que atuavam com guarda-redes avançado.



Nesta terça-feira o Sporting tinha batido os belgas do Halle-Goolk por 3-2. Com estas duas vitórias já nenhuma equipa vai destronar os leões do primeiro lugar aconteça o que acontecer. Isto quer dizer que o jogo de domingo frente aos russos do Dina Moscovo servirá apenas para cumprir calendário.

Assim, a equipa comandada por Nuno Dias carimbou a derradeira fase da prova, pelo segundo ano consecutivo e ainda antes de terminar a Ronda de Elite.

Entretanto, o vice-campeão nacional Sporting de Braga estreou-se esta quinta-feira no grupo D da ronda de elite da UEFA Futsal Cup com uma pesada derrota por 7-0 perante os atuais campeões europeus, os espanhóis do Inter, por 7-0 com Ricardinho a apontar um dos tentos.

No outro encontro do grupo, o Kairat Almaty, do Cazaquistão, bateu o Deva, da Roménia, por 5-2.

Na segunda jornada, agendada para esta sexta-feira, o Sporting de Braga defronta o Kairat Almaty, num encontro com inicio agendado para as 17.30.