Pub

Foram detidos na terça-feira, após os incidentes ocorridos na Academia de Alcochete, e transportados hoje para o Tribunal Criminal do Barreiro

Os suspeitos de terem invadido esta terça-feira à tarde a Academia do Sporting, em Alcochete, e agredido jogadores e equipa técnica do clube do futebol, chegaram ao início da tarde de hoje ao Tribunal do Barreiro. As imagens captadas mostram a maioria dos suspeitos com o rosto tapado e alguns deles com tatuagens alusivas ao Sporting Clube de Portugal. No entanto, o juízo de instrução criminal do Barreiro do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa informou que ainda não deu início ao interrogatório devido ao elevado número de arguidos.

No comunicado do juiz de instrução criminal é referido que "devido ao grande número de arguidos e à complexidade das questões em causa, determinantes da maior ponderação, ainda não se deu início à diligência de primeiro interrogatório judicial aos arguidos, nem há previsão para tal".

A GNR informou que deteve 23 suspeitos, apreendeu cinco viaturas ligeiras, vários artigos relacionados com os crimes e recolheu depoimentos de 36 pessoas Facebook

Twitter

Os detidos na terça-feira após os incidentes ocorridos na Academia de Alcochete, com agressões aos futebolistas do Sporting, foram transportados hoje para o Tribunal Criminal do Barreiro, onde começam hoje a ser ouvidos.

A GNR informou hoje que deteve 23 suspeitos, apreendeu cinco viaturas ligeiras, vários artigos relacionados com os crimes e recolheu depoimentos de 36 pessoas, entre jogadores, equipa técnica, funcionários e vigilantes ao serviço do clube.

Na terça-feira, cerca de 50 pessoas, de cara tapada, alegadamente adeptos 'leoninos', invadiram a Academia de Alcochete e, depois de terem percorrido os relvados, chegaram ao balneário da equipa principal de futebol, agredindo vários jogadores, entre os quais Bas Dost, Acuña, Rui Patrício, William Carvalho, Battaglia e Misic e membros da equipa técnica.

A equipa principal do Sporting cumpria o primeiro treino da semana, depois da derrota no terreno do Marítimo (2-1), que relegou a equipa para o terceiro lugar da I Liga, iniciando a preparação para a final da Taça de Portugal, no domingo, frente ao Desportivo das Aves.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.