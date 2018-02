Pub

Veja os vídeos

Leões venceram Moreirense e voltaram a igualar o Benfica e a ficar a apenas cinco pontos do líder FC Porto, que vão defrontar sexta-feira no Dragão.

Veja as melhores oportunidades e os lances que deixaram dúvidas, com destaque para o golo do Sporting, o golo anulado ao Moreirense no início da segunda parte e a expulsão de Petrovic.

O golo de Gelson, que acabou com o jogador a levar o segundo amarelo - vai falhar o jogo contra o FC Porto:

A expulsão de Petrovic:

O golo anulado ao Moreirense: