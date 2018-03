Pub

Leões depositaram numa das contas da SAD bracarense o valor que consideram ser o indicado para liquidar a segunda tranche do pagamento de Battaglia

O Sporting pagou nesta terça-feira 707 mil euros relativos à segunda tranche da transferência de Battaglia do Sporting de Braga para o Sporting.



O valor da tranche era de um milhão de euros, contudo, o Sporting fez alguns acertos; deduziu o valor da dívida à LACO, firma que detinha 20% do passe do futebolista argentino, subtraiu o pagamento de bilhetes que o Sporting de Braga estaria, alegadamente, em falta e reteve 80 mil euros que considera estar em falta do mecanismo de solidariedade das transferências de Rui Fonte e Pedro Santos, respetivamente do Sp. Braga para Fulham e Columbus Crew.



No entender do Sporting o dinheiro que o Sporting de Braga reclama de danos em cadeiras nos três jogos realizados na Pedreira nas épocas 2015/16 e 2016/17 não foram tidos em conta pois o Conselho de Disciplina terá negado razão ao clube minhoto no valor a apurar, em especial no preço unitário de cada cadeira.