Depois das vitórias de Benfica e FC Porto, a equipa de Jorge Jesus venceu também, em Alvalade, na receção ao conjunto de Santa Maria da Feira

Sporting e Feirense defrontaram-se este domingo em Alvalade, com os leões a vencerem por 2-0.

Bruno César, Bryan Ruiz e Montero foram as principais novidades no onze inicial apresentado por Jorge Jesus. Veja aqui os principais lances do encontro.

Golos dos leões

Golo anulado ao Sporting pelo VAR

Penálti anulado ao Sporting pelo VAR

Principais lances