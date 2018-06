Pub

Andebol, hóquei em patins, voleibol e este sábado o futsal. Em todas estas modalidades os leões sagraram-se campeões nacionais em ano de estreia do Pavilhão João Rocha e com o Benfica como visitado fétiche.

O Sporting conseguiu este sábado um feito histórico. Sagrou-se, no Pavilhão João Rocha, campeão nacional de futsal pela terceira vez consecutiva, ou seja é tricampeão nacional o que o Benfica tinha adiado já por duas ocasiões.



Mas em ano de estreia no Pavilhão João Rocha pode dizer-se que a nova infraestrutura é um verdadeiro talismã, pois o Sporting fez o pleno nas modalidades de pavilhão o que nunca tinha acontecido.



Primeiro sagrou-se campeão nacional de voleibol, após 24 anos de interregno da modalidade e de jejum de títulos. O jogo decidiu-se no play-off com o Benfica na negra do Pavilhão João Rocha.



No andebol não há play-off mas o título foi assegurado matematicamente na receção ao Benfica. Foi o 21.º título, que deu o bicampeonato e serviu para o Sporting desempatar com o FC Porto e tornar-se o clube com mais títulos nacionais - 21.



No hóquei em patins o Sporting também se sagrou campeão nacional... 30 anos após o último título. O primeiro lugar foi garantido após a vitória sobre o FC Porto no Pavilhão João Rocha.



A herança deixada pelo Conselho Diretivo liderado por Bruno de Carvalho no que toca às modalidades é bastante pesada.