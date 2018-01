Pub

O futebolista angolano Gelson Dala vai jogar no Rio Ave até ao final da temporada, por empréstimo do Sporting, anunciaram hoje os 'leões' em comunicado.

Numa nota publicada no sítio oficial dos 'verdes e brancos' na Internet, o clube explica que chegou a acordo com o Rio Ave "para a transferência a título de empréstimo, até final da presente temporada".

O internacional angolano, de 21 anos, cumpriu apenas um jogo pela equipa principal do Sporting esta época, na vitória (4-2) em casa do Oleiros, para a Taça de Portugal, além de seis jogos pela equipa B (quatro golos).

Dala, que tem nove golos em 18 jogos pela seleção angolana, reforça as opções do técnico Miguel Cardoso nos vila-condenses, que jogam no sábado em casa do Sporting de Braga.