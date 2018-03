Pub

Leões podem recuperar lesionados durante a pausa do campeonato, mas vão perder dez jogadores (sete titulares). FC Porto sem sete atletas e Benfica sem seis.

Depois de muitas dores de cabeça para formular listas de convocados e até os onzes dos últimos jogos, Jorge Jesus certamente estaria a ansiar por uma pausa no campeonato para ver alguns lesionados recuperarem e dar descanso às pernas de futebolistas que têm jogado praticamente de três em três dias.

Contudo, a Academia do clube, em Alcochete, sofreu um autêntico esvaziamento durante estas datas FIFA. No total, são dez jogadores (Coentrão foi dispensado) que vão estar ao serviço das respetivas seleções nacionais, entre os quais sete habituais titulares: Rui Patrício, William Carvalho, Bruno Fernandes e Gelson Martins (Portugal), Coates (Uruguai), Acuña (Argentina) e Bas Dost (Holanda).

Felizmente para o treinador leonino, apenas Coates vai estar fora da Europa. O central uruguaio, à imagem do portista Maxi Pereira, vai disputar um torneio quadrangular em que a seleção celeste vai participar em solo chinês. No dia 23 vai defrontar a República Checa, três dias depois medirá forças com a China ou o País de Gales. O facto de ter de lidar com um fuso horário bastante diferente do de Lisboa e as muitas horas de viagem constituem motivos de preocupação para os responsáveis verde e brancos, até porque no dia 31 há uma deslocação a... Braga.

Por outro lado, Bruno César (entorse no joelho), Doumbia (lesão muscular nos gémeos da perna esquerda), Podence (fratura de Lisfranc no pé esquerdo) e Fábio Coentrão (queixas numa das coxas) poderão conhecer avanços nas recuperações das respetivas lesões, tendo em vista o último mês e meio da temporada.

Portistas espalhados pelo mundo

O FC Porto tem sete jogadores nas seleções, dos quais três são titulares indiscutíveis: Herrera (México), Aboubakar (Camarões) e Brahimi (Argélia).

Contudo, os azuis e brancos são os que têm os jogadores mais espalhados pelo planeta, com um quinteto que vai estar entre 30 e 40 horas em viagens. O trio mexicano Herrera, Corona e Reyes - tal como o benfiquista Jiménez - vai concentrar-se nos Estados Unidos para jogar nesta sexta-feira na Califórnia diante da Islândia e daqui a uma semana no Texas frente à Croácia. Aboubakar, que terá de apresentar-se nos Camarões, vai viajar para o Kuwait a fim de defrontar a seleção local no domingo. Já Maxi Pereira estará na China.

Porém, nem tudo são más notícias para a equipa de Sérgio Conceição, que só voltará a jogar a 2 de abril, no Restelo, e que estará mais perto de contar novamente com os lesionados Danilo e Marega.

Rui Vitória mais descansado

O Benfica vai ceder seis jogadores às seleções nacionais, mas apenas um é titular na equipa de Rui Vitória: Zivkovic (Sérvia).

Rúben Dias e Salvio foram chamados por Portugal e Argentina, mas acabaram excluídos devido a problemas físicos. Ainda assim, pelo menos o jovem central deverá recuperar a tempo da receção de dia 31 ao V. Guimarães.