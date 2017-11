Pub

Leões eliminaram o Famalicão da Taça de Portugal pela terceira vez em quatro anos. Dois lances nas alturas de Coates e Bas Dost resolveram a eliminatória. Rui Patrício ainda defendeu um penálti

Pela terceira vez nos últimos quatro anos o Sporting encontrou o Famalicão e eliminou o conjunto minhoto. Não foi um jogo fácil, pois o quinto classificado da II Liga deu muito trabalho ao vice-líder da I Liga.



Jorge Jesus quis testar Fábio Coentrão a extremo-esquerdo mas uma lesão de Jonathan estragou os planos ao técnico logo aos 10 minutos obrigando o internacional português a recuar para a sua posição costumeira. Gelson, que havia jogado terça-feira pela seleção, foi obrigado a entrar e a fazer o jogo quase todo.



Nessa altura já o Famalicão tinha assustado, pois o primeiro lance de perigo pertenceu ao virtuoso Rui Costa, que obrigou Rui Patrício a uma defesa apertada.



Na primeira parte, o Sporting, em ritmo baixo, só deixava a defesa famalicense em apuros quando a bola chegava a Podence. Ainda assim, os leões iam colecionando oportunidades. Bas Dost, Bruno César atirou ao poste, Podence acertou em todo o lado menos na baliza, o mesmo sucedeu com Gelson, que falhava amiúde na definição - rematava quando tinha de passar e vice-versa.



O Famalicão não se importava com o domínio leonino e até se sentia confortável em jogar com uma defesa subida. Ainda assim, neste primeiro período, o clube de Alvalade tem razões de queixa de um lance em que Bas Dost parece ter sido puxado no interior da área.



No segundo tempo tudo na mesma até Jesus perder em definitivo a paciência com o inoperante Petrovic. Para o seu lugar entrou Bruno Fernandes que decidiu o jogo com a sua qualidade. Primeiro assistiu Coates, depois Bas Dost e o uruguaio e o holandês nas alturas encostaram a cabeça aos passes do ex-futebolista da Sampdoria fazendo descansar Alvalade, que já mostrava alguns sinais de nervosismo.



Entre os dois golos, o Famalicão ainda atirou ao ferro e fez Rui Patrício brilhar, mas o guardião deixou para o fim o melhor ao suster uma grande penalidade de Rui Costa que serviria apenas para atenuar a vantagem leonina.



O Sporting não jogou bem, Jesus deve andar preocupado com a qualidade das suas segundas linhas, contudo, a qualificação é uma realidade.