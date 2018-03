Pub

O Sporting desistiu do recurso da decisão de suspensão de um jogo aplicada a Gelson Martins, que o afastou do 'clássico' com o FC Porto, revelou hoje o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Os 'leões' pediram a despenalização de Gelson, depois de o extremo ter visto um segundo cartão amarelo por ter tirado a camisola após marcar o golo da vitória no jogo com o Moreirense (1-0), para mostrar uma mensagem de apoio ao ex-colega Ruben Semedo, que tinha sido detido em Espanha.

Não tendo havido decisão antes da 25.ª jornada da I Liga, Gelson cumpriu suspensão no Estádio do Dragão, onde o Sporting foi derrotado pelo FC Porto por 2-1, e os 'leões' optaram por retirar o recurso.

No mapa de castigos, consta também uma multa de 5.738 euros aplicada ao FC Porto, pelo atraso do treinador Sérgio Conceição na chegada à 'flash interview' após o jogo com o Sporting. Já o comportamento incorreto do público na visita ao Portimonense, na 24.ª jornada, valeu aos 'dragões' 13.575 euros de multas.

Jogadores suspensos:

- I Liga (1 jogo)

João Aurélio (Vitória de Guimarães)

Nuno Tomás (Belenenses)

Tiago Silva (Feirense)

Raúl Silva (Sporting de Braga)

Hélder Tavares (Tondela)

Stephen Eustáquio (Desportivo de Chaves)

Sagna (Moreirense)

José Semedo (Vitória de Setúbal)

Nuno Pinto (Vitória de Setúbal)

Bruno Teles (Rio Ave)

Felipe Macedo (Portimonense)

Pizzi (Benfica)

Pablo Santos (Marítimo)

João Gamboa (Marítimo)

Hector Herrera (FC Porto)

Marcos Acuña (Sporting)

Bruno Fernandes (Sporting)