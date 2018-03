Pub

Campeão nacional teve alguma sorte. Enfrenta os húngaros do Gyor nas meias-finais da Taça UEFA , ditou o sorteio realizado em Barcelona, com o Inter Movistar de Ricardinho a bater-se com o Barcelona no outro jogo da final-four

O sorteio, esta quarta-feira realizado no intervalo do jogo de futebol entre o Barcelona e o Chelsea, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, ditou um encontro entre a formação lusa, finalista vencida em 2016/17, e o Gyor, que se tornou no primeiro clube húngaro a chegar à final-four.

O outro encontro coloca frente a frente duas formações espanholas, com o campeão em título, o Inter Movistar, do português Ricardinho, a bater-se com a equipa catalã, campeã em 2012 e 2014.

Os jogos vão ser disputados em 20 de abril no Pavilhão Príncipe Felipe, na cidade espanhola de Saragoça, antes da final e do jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares, marcada para dia 22.

Na final da temporada transata, o Inter Movistar goleou o Sporting por 7-0, levantando o troféu pela quarta vez, depois de 2004, 2006 e 2009, deixando os leões com a segunda derrota em outras tantas finais da prova, depois de 2011.