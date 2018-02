Pub

Já é conhecido o adversário leonino na segunda prova da UEFA e não se pode dizer que o sorteio tenha sido mau

Não se pode dizer que o sorteio dos16 avos de final da Liga Europa tenha sido negativo para o Sporting. Os leões recebem aquele que é, na teoria, o adversário menos credenciado. Assim, os leões vão receber em Alvalade os checos do Viktoria Plzen a 8 de março retribuindo a visita a 15 de março.



Na última eliminatória, os checos, que lideram o seu campeonato com 14 pontos de vantagem sobre o Sigma Olomouc, eliminaram os sérvios do Partizan com um empate fora (1-1) e um triunfo caseiro (2-0).



Nos restantes encontros destaque para o duelo entre o AC Milan de André Silva e o Arsenal.



Todos os jogos:

Lazio-Dínamo Kiev

Leipzig-Zenit

Atletico de Madrid-Lokomotiv Moscovo

CSKA Moscovo-Lyon

Marselha-Athletic Bilbau

SPORTING-Plzen

AC Milan-Arsenal

Borussia Dortmund-Salzburgo