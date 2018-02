Pub

O Sporting de Braga foi esta quinta-feira eliminado nos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, apesar de ter vencido em casa o Marselha, por 1-0, em jogo da segunda mão.

A precisar de recuperar de uma desvantagem de 3-0 trazido de França, o Sporting de Braga apenas conseguiu marcar um golo, aos 31 minutos, por Ricardo Horta.

Com a eliminação dos bracarenses, o Sporting, que afastou o Astana, será o único representante português no sorteio desta sexta-feira, em Nyon, na Suíça, que se realiza a partir do meio-dia, hora portuguesa.