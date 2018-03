Pub

O jogo entre Sporting de Braga e Sporting, no sábado, da 28.ª jornada da I Liga de futebol, é "considerado de risco elevado" e mobilizará o número de efetivos habituais em jogos destas características.

"O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Braga planeou, para o acontecimento em questão, um dispositivo policial com o número de efetivos habitualmente utilizados em jogos com estas características em Braga", comunicou a PSP, em nota à imprensa.

Em conformidade com o que tem sido feito nos jogos, a PSP não avançou o número de agentes que farão o policiamento no jogo entre bracarenses e 'leões', agendado para sábado às 20:30, em Braga, deixando algumas recomendações.

As autoridades lembram aos adeptos a proibição de levarem alguns objetos para a 'Pedreira', tais como armas, engenhos explosivos ou pirotécnicos, metal, hastes ou bastões, bem como bebidas em garrafa ou lata, fruta e capacetes.

A PSP pede ainda aos adeptos a "deslocação para o Estádio Municipal de Braga com antecedência, de forma a evitar aglomerações de última hora".

No dispositivo policial estarão elementos da Unidade Distrital de Informações Desportivas, Equipas de Intervenção Rápida, Equipas de Investigação Criminal, Equipas de Trânsito, o Corpo de Intervenção e o Grupo Operacional Cinotécnico.

O jogo entre Sporting de Braga, quarto classificado com 61 pontos, e Sporting, terceiro com 65, acontece no final de uma semana de 'tensão' entre dirigentes dos dois clubes, que têm vindo a trocar várias acusações.