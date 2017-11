Pub

Em causa o comportamento do público em jogo da terceira jornada. Clube vai recorrer da decisão e por isso o jogo com o Paços de Ferreira, da próxima jornada, não está em risco e terá público nas bancadas, garantem os minhotos.

O Sporting de Braga foi esta terça-feira punido com a "sanção de realização de um jogo à porta fechada", devido ao comportamento do público no jogo da terceira jornada da I Liga, em casa do Desportivo das Aves (0-2).

A decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) foi esta terça-feira comunicada, com o clube bracarense a ser multado em 22.950 euros.

Na nota, o CD refere que as sanções resultam do processo instaurado "com base no comportamento do público", no jogo que se realizou em 20 de agosto e que é referido no "relatório da equipa de arbitragem", liderada por Fábio Veríssimo, da Associação de Leiria.

Em comunicado o clube discordou da decisão e anunciou o recurso. "De imediato, a SC Braga SAD tomará as devidas providências para contrariar tal decisão, informando desde já os seus sócios e adeptos que a mesma não terá impacto nos compromissos desportivos de nenhuma das suas equipas, nomeadamente o encontro da próxima jornada da Liga NOS (SC Braga SAD x FC Paços de Ferreira SDUQ), que decorrerá com público nas bancadas", pode ler-se no comunicado.

Os minhotos atacam ainda o Conselho de Disciplina da Federação: "A justiça quer-se cega, de olhos vendados para que não ceda à tentação de eleger os seus alvos. E exige-se sensata, para que da sua espada não surjam punições desproporcionadas. Não cabe à justiça violentar ou agredir de forma avulsa."