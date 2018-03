Pub

O Sp. Braga anunciou esta segunda-feira que vai competir, a partir da próxima temporada, no campeonato nacional de sub-23, por entender que a prova "favorece a transição do jovem jogador português para o escalão sénior".

Em comunicado, o Sporting de Braga diz reconhecer que o modelo proposto pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) se enquadra nos seus objetivos e vai permitir a evolução e valorização desportiva dos seus jogadores, como uma fonte de recrutamento para a equipa principal.

"A nova prova favorece a transição do jovem jogador português para o escalão sénior, num projeto estruturante com visão a médio/longo prazo, e que a competição também vai ao encontro da crescente necessidade de melhoria das condições do nosso futebol, quer a nível técnico, quer a nível de infraestruturas", refere o comunicado.

O Sporting de Braga identifica este projeto como "uma clara oportunidade de valorização do salto estrutural dado pelo clube com a criação da sua cidade desportiva, pelo que não deixará de apostar no reforço do seu futebol jovem".

"Tal decisão não obsta a que esta sociedade continue disponível para aprofundar um novo enquadramento das equipas B no âmbito da II Liga, dando sequência aos pressupostos discutidos na última cimeira de presidentes", acrescenta.

Sobre esta matéria, os bracarenses recordam a necessidade de uniformização das condições de participação na II Liga, "nomeadamente pela abolição das taxas de inscrição das equipas B e pela justa e equitativa redistribuição de receitas".

"É intenção do Sporting de Braga contribuir, conjuntamente com a Liga Portugal e os seus integrantes, para a melhoria e a valorização do segundo escalão, mantendo-se neste momento em equação a renovação da inscrição da equipa B, sempre dentro das conjeturas definidas por esta sociedade e debatidas na cimeira em 07 de março", acrescenta o comunicado.