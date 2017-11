Pub

O jogo com os pacenses, no domingo, da 13ª jornada, vai ser de entrada livre para os sócios e adeptos do emblema bracarenses, informou esta quarta-feira o quarto classificado da I Liga

As portas do estádio vão ser abertas às 16.00 - o jogo começa às 18.00 - "para que as entradas se processem de forma cómoda", explica o Sporting de Braga no seu sítio oficial.

Esta decisão surge na sequência do castigo de realização de um jogo à porta fechada imposto, na terça-feira, pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol.

O clube minhoto recorreu da sanção para o Pleno do CD, o que suspende a deliberação.