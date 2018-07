Sporting-Benfica da penúltima jornada já tem data e hora

Dérbi de Alvalade pode ajudar a decidir as contas do campeonato

Quatro jogadores do Benfica em risco para o dérbi com o Sporting

A Liga de Clubes oficializou esta sexta-feira a data e hora do dérbi Sporting-Benfica, da 33.ª e penúltima jornada da I Liga. Os rivais lisboetas vão defrontar-se em Alvalade no dia 5 de maio, sábado, às 20.30. Nessa ronda, o FC Porto recebe o Feirense no dia seguinte, domingo 6, às 20.15.

Lista dos horários dos jogos das 32.ª e 33.ª jornadas divulgado pela Liga:

32ª jornada

Sexta-feira, 27 de abril:

V. Guimarães - Moreirense (20h30)

Sábado, 28 de abril:

V. Setúbal - Feirense (16h00)

Benfica-Tondela, (18h15)

Portimonense-Sporting (20h30)

Domingo, 29 de abril:

Rio Ave-Chaves (16h00)

Boavista-P. Ferreira (16h00)

Marítimo-FC Porto (18h00)

Belenenses-Braga (20h15)

Segunda-feira, dia 30 de abril:

Aves-Estoril (20h00)

33.ª jornada

Sexta-feira, 4 de maio

Braga-Boavista (20h30)

Sábado, 5 de maio

Belenenses-Portimonense (16h00)

Tondela-V. Guimarães (18h15)

Benfica-Sporting (20h30)

Domingo, 6 de maio

Moreirense-Aves (16h00)

Estoril-V. Setúbal (16h00)

Chaves-Marítimo (18h00)

FC Porto-Feirense (20h15)

Segunda-feira, 7 de maio

P. Ferreira-Rio Ave (20h00)