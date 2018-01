Pub

O Sporting ascendeu hoje, provisoriamente, à liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Desportivo das Aves por 3-0, em encontro da 19.ª jornada da prova.

O holandês Bas Dost foi a grande figura do encontro, ao marcar os três golos dos 'leões', aos 31, 52 e 90 minutos, o segundo de grande penalidade, para somar o segundo 'hat-trick' consecutivo e passar a somar 19 tentos na prova, contra 21 de Jonas.

Na tabela, o Sporting passou a somar 46 pontos, contra 45 do FC Porto, que se desloca na segunda-feira ao Estoril, e 43 do Benfica, vencedor por 3-1 em Braga, no sábado. Por seu lado, o Desportivo das Aves manteve-se com 14, em 15.º.

Os golos

Grande trabalho de Rúben Ribeiro que assiste Bas Dost para o cabeceamento certeiro do holandês! Está feito o primeiro em Alvalade.

Bas Dost engana Quim e está feito o 23º golo do holandês na temporada, 18º na Liga NOS.

Hat-trick de Bas Dost! Piccini sobre pela direita e cruza para o holandês finalizar sozinho na cara de Quim!

Os casos

Guedes salta na área e queixa-se de ser tocado por Coentrão.

Penálti para o Sporting! Gelson cai na área em duelo com Vítor Gomes e João Pinheiro recorre ao VAR para confirmar a grande penalidade.

Cruzamento de Coentrão, Bas Dost cai na área e fica a queixar-se das costas com pedidos de falta por parte dos jogadores leoninos. João Pinheiro recorre ao VAR para analisar o lance e acaba por mandar seguir o jogo.

As melhores jogadas

Perigo para o Aves! Guedes desmarca Nildo que remata para defesa complicada de Rui Patrício!

Jogada individual de Agra a deixar Mathieu no chão mas Rui Patrício atacou a saída e roubou a bola a Agra!

Remate de Piccini após trabalho de Gelson, mas Quim encaixa.

Quase Bas Dost! Piccini coloca a bola na cabeça do holandês que cabeceia ao lado!

Agra a ganhar de novo em velocidade após passe de Guedes e a atirar de pé esquerdo ao lado.

Bruno Fernandes a rematar cruzado com perigo! A bola sai perto do poste direito de Quim.

Na barra! Amilton começa o contra-ataque, abre em Agra na direita e vai receber o cruzamento na área cabeceando à trave da baliza de Patrício!

Bas Dost a assistir Gelson que remata de pé esquerdo muito ao lado.

Diego Galo a cabecear com perigo ao lado! A bola passa perto do poste esquerdo leonino.

Bruno Fernandes desembaraça-se de Nildo e remata por cima na entrada da área.

Perigo! Bruno Fernandes cruza largo na direita e Quim desvia a bola de Bas Dost.

Trabalho individual de Gelson e remate ao lado.

Arango dispara de longe para defesa apertada de Patrício.