Triunfo caseiro por 3-0 sobre o Paços de Ferreira, com golos nos derradeiros 20 minutos

O Sporting de Braga venceu este domingo, em casa, o Paços de Ferreira, por 3-0, e aproximou-se dos lugares da frente, estando agora a apenas cinco pontos dos líderes FC Porto e Sporting.

Antes de iniciar a partida, os bracarenses já sabiam que podiam aproveitar o empate entre FC Porto e Benfica (0-0) para se aproximarem da liderança, mas a verdade é que os pacenses procuraram sempre dificultar a tarefa dos comandados de Abel Pereira.

O Sp.Braga foi sempre a equipa mais perigosa, viu mesmo o VAR anular um golo a Hassan, ainda na primeira parte, mas a verdade é que no ataque desperdiçavam muitas oportunidades.

Os golos, aliás, só apareceram nos derradeiros 20 minutos, já depois de Mateus da Silva ter sido expulso do lado do Paços de Ferreira, aos 65'. A partir daí os bracarenses foram ainda mais pressionantes e Bruno Viana inaugurou o marcador aos 70', com Ricardo Horta e Dyego Sousa a fecharem o marcador aos 80' e 87', respetivamente.

Com este resultado, além de se aproximarem da liderança, o Sp.Braga fica agora a apenas dois pontos do Benfica, que ocupar o terceiro lugar.