Defesa central argentino chega aos milaneses por empréstimo do Benfica até ao final da época

O treinador Luciano Spalletti disse esta segunda-feira estar satisfeito com a chegada do defesa argentino Lisandro López, proveniente do Benfica, ao Inter Milão, da liga italiana de futebol.

"Estou satisfeito pela chegada de Lisandro López, que confirma que temos bons dirigentes. Estou convicto de que o seu bom trabalho permitiu que nos antecipássemos a outros concorrentes", disse Spalletti, citado na imprensa italiana.

A transferência de Lisandro López ainda não foi oficializada por nenhum dos dois clubes, mas a imprensa portuguesa tem noticiado que o central argentino vai chegar por empréstimo ao terceiro classificado da liga italiana.

Lisandro, de 28 anos, foi contratado ao Arsenal Sarandí pelo Benfica em 2013/14, época em que jogou emprestado ao Getafe, antes de fixar nos 'encarnados', nos quais fez 54 encontros ao longo de três temporadas e meia.