Para além do êxito desportivo, bracarenses recheiam o cofre com mais 1,16 milhões de euros (360 mil pelo triunfo desta noite, 300 mil euros pelo apuramento e mais 500 mil pela presença na fase a eliminar

O Sporting de Braga, a uma jornada do final da fase de grupos, já se apurou para os 16 avos de final, ficando por saber se será em primeiro ou segundo lugar.



Os minhotos bateram pela segunda vez os alemães do Hoffenheim desta vez em casa. No final o 3-1 acaba por se aceitar apesar do forte assédio germânico na segunda parte.



O Sp. Braga entrou quase a ganhar pois o capitão Marcelo Goiano marcou no primeiro minuto. O Hoffenheim, que já está eliminado, empatou por Uth aos 74' mas um bis de Fransérgio nos últimos dez minutos devolveu a alegria aos adeptos arsenalistas, algo temerosos após o empate.



O Sporting de Braga tem mais dois pontos que os búlgaros do Ludogorets mas desvantagem no confronto direto, por isso o empate pode não chegar na Turquia, diante do Basaksehir, isto se os búlgaros baterem fora de casa o Hoffenheim, que já não luta por nada.



Eis as 16 equipas já apuradas para a fase a eliminar: Dínamo Kiev (Ucrânia), Steaua Bucareste (Roménia), Arsenal (Inglaterra), Lazio (Itália), Zenit (Rússia), Villarreal (Espanha), Plzen (Rep. Checa), Salzburgo (Áustria), Oestersunds (Suécia), Nice (França), Real Sociedad (Espanha), Sp. Braga (Portugal), Partizan (Sérvia), AC Milan (Itália), Atalanta (Itália) e Lyon (França).