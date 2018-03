Pub

Português afastou o n.º 9 mundial em Miami por esclarecedores 6-0 e 6-1. Na terceira ronda vai medir forças com Jared Donaldson

João Sousa está a ter um mês de março para mais tarde recordar. O tenista português, atual número 80 da hierarquia, obteve ontem um dos triunfos mais importantes da sua carreira, ao eliminar, de forma categória (6-0 e 6-1), o belga David Goffin, n.º 9 do ranking ATP, apurando-se desta forma para a terceira ronda do ATP Masters 1000 de Miami.

Sousa já tinha estado em destaque na semana passada em Indian Wells, sendo afastado apenas na terceira ronda e deixado pelo caminho Alexander Zverev, número cinco da hieraquia. E nesta semana, em Miami, começou da melhor forma o torneio ao afastar Ryan Harrison, número 53 do mundo, por 7-6 e 7-4. Ontem, perante um tenista de reconhecido valor, o português não acusou a pressão e conseguiu algo inédito no ténis português: um set em branco frente a um jogador que integra o top 10 do ATP.

O tenista natural de Guimarães, de 28 anos, soube aproveitar da melhor forma a falta de ritmo de David Goffin, que estava sem competir há mais de cinco semanas devido a uma lesão num olho, e dominou do princípio ao fim, num jogo que durou uma hora e dois minutos.

O primeiro set demonstrou logo que João Sousa está num grande momento, ao conquistar 29 dos 38 pontos disputados, isto em cerca de 23 minutos, fechando o jogo em 6-0. David Goffin ainda tentou dar uma resposta no segundo parcial, mas Sousa esteve verdadeiramente imparável e, após uma primeira troca de breaks, não mais deu hipóteses e carimbou o segundo set com um 6-1.

João Sousa vai medir forças na terceira ronda com o norte-americano Jared Donaldson (49.º ATP) - que ontem bateu o espanhol Feliciano López por 6-4 e 6-2 -, com o objetivo de alcançar pelo menos a melhor prestação de sempre em torneios deste nível; em 2016 chegou aos quartos-de-final do Masters de Madrid.

Esta foi a segunda vitória de João Sousa sobre David Goffin, isto em seis encontros disputados frente ao belga. Ganhou o primeiro, em 2012, na qualificação de Roland-Garros, perdendo depois os quatro embates seguintes. Ontem voltou aos triunfos e de forma categórica.

Quarta vitória sobre um top10

Pela quarta vez na carreira, João Sousa saiu de um court com uma vitória frente a um tenista do top 10 mundial. À vitória sobre David Goffin juntam-se os triunfos diante de David Ferrer (na altura quarto classificado) em Kuala Lumpur, em 2013, torneio que o português venceu; Kei Nishikori (quinto), em Tóquio, em 2016, e na semana passada diante de Alexander Zverev (quinto), em Indian Wells.

Djokovic não sai do poço

Quem continua sem sair da espiral de maus resultados é o sérvio Novak Djokovic, que foi eliminado na segunda ronda (e no seu primeiro encontro) do Masters de Miami, e somou a sua terceira derrota seguida no circuito ATP. Ontem caiu perante o francês Benoît Paire, por 6-3 e 6-4.