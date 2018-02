Pub

Não há cabeças de série no sorteio que se realiza ao final da manhã desta sexta-feira. Olhando para os nomes dos adversários na teoria talvez fosse bom evitar Arsenal, Borussia Dortmund e Atlético de Madrid

O Sporting, único representante português em prova, fica a conhecer ao final da manhã desta sexta-feira (12.00) o adversário nos oitavos de final da Liga Europa de futebol, num sorteio marcado para Nyon, na Suíça.

O Borussia Dortmund, o Atlético de Madrid e o Arsenal são, em teoria, os adversários mais complicados que o Sporting pode encontrar, com AC Milan, Lyon, Marselha, Leipzig, Lazio e Athletic Bilbau a surgirem numa segunda linha de dificuldade.

Com más recordações das últimas visitas à Rússia, os leões também deverão querer evitar as longas viagens que resultariam de possíveis confrontos com Zenit, CSKA Moscovo e Lokomotiv de Moscovo, assim como ao terreno dos ucranianos do Dínamo de Kiev.

Em teoria, os adversários mais acessíveis para o Sporting seriam os austríacos do Salzburgo e os checos do Plzen.

Os jogos dos oitavos de final estão marcados para 8 e 15 de março.



Eis os possíveis adversários:

Red Bull Salzburgo (Áustria)

Viktoria Plzen (Rep. Checa)

Arsenal (Inglaterra)

Lyon (França)

Marselha (França)

Borussia Dortmund (Alemanha)

RB Leipzig (Alemanha)

Lazio (Itália)

AC Milan (Itália)

CSKA Moscovo (Rússia)

Lokomotiv Moscovo (Rússia)

Zenit São Petersburgo (Rússia)

Ath. Bilbao (Espanha)

At. Madrid (Espanha)

Dinamo Kiev (Ucrânia)