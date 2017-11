Pub

Clube tem sido "freguês" regular do Sporting na Taça e esta quinta-feira o cenário repete-se. Presidente Jorge Silva já imagina os duelos na I Liga

Desde 2001 a "fava" Sporting já calhou em sorte ao Famalicão por quatro vezes na Taça de Portugal. Este ano não fugiu à regra e hoje (20.30, Sport TV1) as duas equipas voltam a medir forças, em Alvalade, para a 4.ª eliminatória. Para os famalicenses, defrontar os leões parece ser já "um dado adquirido" e Jorge Silva, presidente do clube, espera que a história se repita muitas vezes, se possível na I Liga. A ambição do Famalicão é grande e o projeto está em andamento, mas com "os pés assentes na terra".

Para já, as atenções estão esta noite no embate da Taça de Portugal. Até ao momento, em 20 jogos, o Famalicão nunca venceu os leões e nas últimas quatro partidas foi sempre eliminado da Taça. Uma tendência que Jorge Silva quer mudar já esta noite.

" Estamos ansiosos, vamos atuar num dos maiores palcos nacionais e diante de um dos melhores clubes. Contudo, somos ambiciosos, não vamos fazer turismo para Lisboa, nem passear, vamos dignificar a camisola que envergamos, o concelho que carregamos", disse ao DN, abordando depois a "fava" Sporting que tem calhado em sorteio nos últimos anos (2001, 2011/, 2015 e 2016).

"Começamos a encarar este jogo como um dado adquirido na Taça. Mas vemos isto como um prémio e não um castigo. Aliás, o facto de nos cruzarmos regularmente com o Sporting também poderá querer dizer que o Famalicão terá de ir para outros patamares e jogar mais vezes com o Sporting", analisou o dirigente, que só lamenta o facto de o jogo com os leões ser a um dia de semana: "O jogo não é nos dias adequados, considerando que temos de fazer 350 km, a um dia de semana e àquela hora. Mas tenho a certeza de que largas centenas de famalicenses estarão em Alvalade."

Ambição com cabeça

Atualmente, o Famalicão ocupa o 5.º lugar da II Liga, a quatro pontos do líder Académico de Viseu, mas ainda há pouco tempo, concretamente em 2008, militava na Divisão de Honra da Associação de Braga. Este histórico, que em 1993/94 jogava entre os grandes do futebol português, ambiciona regressar a estas lides, mas sem saltar etapas.

"Acreditamos que o crescimento deve ser sustentado em alicerces sólidos. Limpando o passivo, criando condições para que os nossos atletas evoluam, também de logística, e dando ferramentas para que façam o trabalho bem. E na sequência desta atitude da direção o resultado no tempo, mais ou menos longínquo, terá de passar por patamares mais altos", assinalou o presidente, que já apostou nomes como João Tomás, ex-jogador, para diretor desportivo, ou jogadores que já passaram pela I Liga.

Jorge Silva deixou ainda um elogio aos adeptos - o Famalicão é o clube com a média mais alta de assistência na II Liga: "Enchem o estádio e mesmo nos jogos fora por vezes temos mais adeptos. Eles merecem que façamos tudo para os satisfazer. Mas primeiro temos de ter as tais condições, não queremos ir para a I Liga para contar como foi estar lá, pretendemos que quando chegarmos, cheguemos com condições para ficar. Com isto não quero transmitir uma ideia de falta de ambição, pelo contrário."