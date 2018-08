Sobrevivência entre os grandes decidida em quatro campos

Jorge Sousa no Marítimo-Sporting e Fábio Veríssimo no Benfica-Moreirense

O campeonato termina hoje e ainda não são conhecidos os nomes dos clubes despromovidos à II Liga. Moreirense, Feirense, Paços de Ferreira, Estoril e Vitória de Setúbal são as cinco equipas em risco de descida, das quais duas vão mesmo cair para o segundo escalão do futebol português.

Numa tarde de domingo (18.00) que vai obrigar à utilização de calculadora, caneta e folha de rascunho, a única equipa que não depende apenas de si é o Vitória de Setúbal, que mesmo vencendo o Tondela no Bonfim terá de esperar que Paços de Ferreira não ganhe, ou então que Feirense e Estoril empatem, ou ainda que o Feirense ganhe e o Moreirense saia derrotado da deslocação à Luz. Contudo, os sadinos até poderão permanecer mesmo empatando, se Estoril e Paços de Ferreira perderem.

Tendo em conta esta conjuntura, poderá haver a tentação de seguir os jogos da concorrência através da rádio ou da internet, mas José Couceiro quer resistir. "Só queremos ganhar o nosso jogo. Essas contas fazem-se no fim, não nos interessa estar com os ouvidos nos outros estádios. O nosso caminho passa por estarmos focados no que temos de fazer", afirmou , considerando a receção aos beirões "um dos jogos mais importantes da história recente do V. Setúbal": "Temos de encarar o jogo de frente, ser corajosos e estarmos unidos. Temos capacidade para vencer."

Final entre Feirense e Estoril

O Estoril é a única equipa a que só a vitória trará a permanência, pois tem desvantagem no confronto direto com o Paços de Ferreira, critério que será utilizado se terminar pontualmente igualada com os pacenses - 1-1 na Amoreira e 0-1 na Capital do Móvel.

Os castores, o Feirense e o Moreirense ficarão na I Liga se vencerem as suas partidas, mas os minhotos são os únicos a quem o empate serve, independentemente do que aconteça nos outros campos.

"O Paços tem a responsabilidade de depender apenas de si. É um fator positivo para irmos ultrapassando as adversidades durante o jogo. Sabemos que se vencermos o Portimonense ficaremos na I Liga", vincou o técnico pacense João Henriques, à espera de "um Portimonense a fazer jus à ética desportiva, mantendo-se competitivo até ao último minuto". "Esperamos essa seriedade", acrescentou, acerca de uma equipa que, tal como o Tondela, vai estar envolvida num jogo decisivo mas sem objetivos por concretizar.

Contudo, a equipa de Petit terá a missão teoricamente mais espinhosa: vai a casa do Benfica. Caso venha a ser despromovido, o Moreirense imitará o Arouca, que desceu na época passada com 32 pontos. Para tal acontecer, além da derrota no terreno das águias, Feirense, Paços de Ferreira e Vitória de Setúbal teriam de ganhar os respetivos jogos. "Vamos à Luz com o objetivo de tirar pontos", prometeu o treinador dos cónegos.

No meio de tantas contas, a partida com contornos mais dramáticos poderá ser a de Santa Maria da Feira. Em caso de empate, jogadores de Feirense e Estoril poderão inundar o relvado em lágrimas, se V. Setúbal e P. Ferreira vencerem. "É um jogo que decide muita coisa, sabendo que são muitas equipas a jogar por este objetivo", constatou o treinador estorilista Ivo Vieira. "Sabemos que será um jogo difícil, mas temos os nossos argumentos, capacidades e competências. É isso que vamos levar para dentro de campo, sabendo que do outro lado vai estar uma equipa que também vai dar a vida para conquistar os três pontos", anteviu o fogaceiro Nuno Manta Santos.