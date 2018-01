Pub

Sporting apurou-se para a final com o V. Setúbal, após um clássico intenso só decidido nas grandes penalidades

Ao fim do segundo duelo da época, Sporting e FC Porto ainda não conseguiram marcar golos um ao outro em jogo jogado, no tempo regulamentar, prolongando a sensação de um grande equilíbrio que tem sobressaído nesta época. Ontem, em Braga, acabou mais feliz o leão, que se apurou para a final da Taça da Liga no desempate por grandes penalidades, ganhando assim a oportunidade de disputar o primeiro troféu da temporada, no sábado, frente ao Vitória de Setúbal.

Num duelo entre as únicas duas formações ainda invictas em provas internas e o primeiro de uma série de quatro, ao ritmo de um por mês até abril, começou melhor o Sporting, ao contrário do que tinha acontecido no primeiro clássico da temporada, em Alvalade.

E começou melhor em boa parte por causa dessa quase desfaçatez de Rúben Ribeiro, o reforço de inverno contratado ao Rio Ave que pegou de estaca no onze leonino e se atirou ontem ao FC Porto com a mesma ousadia de um "petiz" virtuoso numa pelada de bairro, incentivando a dinâmica ofensiva da equipa de Jesus num quarto de hora inicial que proporcionou logo um par de incidentes no jogo - como o penálti reclamado pelo Sporting num lance entre Danilo e Bas Dost na área (videoárbitro mandou o árbitro seguir) e a lesão do médio defensivo portista pouco depois, obrigando aí à primeira substituição forçada da primeira metade (entrou o espanhol Óliver).

Se Jesus manteve a aposta no onze de gala, já Sérgio Conceição recorreu à fórmula Sérgio Oliveira, espécie de joker do treinador portista para os jogos de maior dificuldade nesta época, surpreendeu na frente com o brasileiro Soares em vez de Aboubakar e cumpriu a esperada rotatividade na baliza, dando palco a Casillas.

O tal ímpeto inicial do Sporting durou um quarto de hora, mais ou menos, até o portista Sérgio Oliveira dar um pontapé no rumo do jogo, com o primeiro remate (por cima) de registo. A equipa de Sérgio Conceição apertou então a pressão sobre a saída de bola dos leões, esticando-a até mesmo à área de Patrício, quando necessário, e impedindo William e Bruno Fernandes de participar na construção.

Ora, e como este FC Porto nem precisa de ter muito tempo a bola para ser ameaçador, recorrendo sempre que possível a transições galopantes assim que recupera a bola, o jogo inclinou. Foi então a vez de começar a sobressair outro artista, de azul e branco, de seu nome Brahimi. E foi de uma iniciativa do argelino, com um passe a rasgar o campo e a defesa contrária, que surgiu um golo de Soares, aos 37 minutos - mas aqui seria o FC Porto a ficar a lamentar a decisão do VAR, que anulou os festejos.

Já com Battaglia no lugar do lesionado Gelson (tem andado a arrastar uma pubalgia, saiu com dores na coxa no final da primeira parte), a segunda metade começou com o leão ainda mais asfixiado na saída de bola, incapaz de furar a parede de pressão portista. De tal forma que Jesus quase entrou em campo, irritado com os jogadores - até com a forma como Rui Patrício colocava a bola -, obrigando mesmo o árbitro a acalmá-lo.

Consequência disso ou não, a melhor oportunidade do Sporting surgiu quase de seguida, aos 64" num cabeceamento de Coates ao poste. Mas até final foi o jogo rápido de transições do FC Porto a criar mais oportunidades para mudar o nulo do marcador, já com as novidades Montero (de um lado) e Waris (do outro) em campo.

No entanto, o colete de forças do jogo só se romperia nos penáltis (Conceição preferiu não ver e recolheu às cabinas), e já no começo da segunda série, com a sorte a sorrir aos leões - falharam Herrera, Aboubakar e Brahimi para o FC Porto, só Coates e William para o Sporting.