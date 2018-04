Pub

Benfica e FC Porto disputaram por 14 vezes o jogo do título na reta final da prova e apenas em 2012-13 houve uma reviravolta

Benfica e FC Porto entram no relvado do Estádio da Luz, no domingo, às 18.00, para aquele que se perspetiva como o jogo do título, pois quem vencer dará um passo de gigante para ser campeão, ficando a faltar apenas quatro jornadas para o final da prova após o duelo entre os dois da frente.

Este será o 15.º clássico decisivo para as contas do título nas últimas cinco jornadas de um campeonato, sendo que a história diz-nos que apenas por uma vez houve uma mudança de liderança. Foi na época 2012-13, quando o FC Porto venceu, no Dragão, o Benfica, por 2-1, num jogo célebre pelo golo do brasileiro Kelvin aos 90+2 minutos, numa altura em que já ninguém acreditava que os encarnados, treinados por Jorge Jesus, deixassem escapar a conquista do título.

Nessa partida, o Benfica, que partiu com uma vantagem de dois pontos, até esteve a vencer graças a um golo de Lima aos 19 minutos, tendo pouco depois o FC Porto chegado ao empate graças a um autogolo de Maxi Pereira, uruguaio que na altura jogava de águia ao peito. Só que, no último suspiro, Kelvin bateu Artur Moraes e fez Jorge Jesus ajoelhar-se no relvado do Dragão, perante o delírio dos adeptos portistas, que viam o treinador Vítor Pereira ser coroado bicampeão nacional.

Nos 14 clássicos decisivos realizados nas últimas cinco jornadas, apenas em três os rivais estavam separados por um ponto, sendo que por duas vezes o Benfica saiu vencedor e acabou por conquistar o título. Na época 1935-36, a quatro jornadas do final, a equipa treinada pelo húngaro Lipo Herczka goleou o FC Porto, no Campo das Amoreiras, por 5-1, conquistando uma vantagem de três pontos que se revelou decisiva. Mais recente, em 1990-91, foi a vez do Benfica de Eriksson ir ao Estádio das Antas ganhar por 2-0, com dois golos de César Brito, numa partida que ficou marcada, entre outras peripécias, pelo facto de os jogadores encarnados terem sido obrigados a equipar-se no corredor por causa do cheiro insuportável no balneário. Esse triunfo permitiu ao Benfica gerir a vantagem de três pontos nas quatro jornadas seguintes, para acabar a festejar o título.

A única vez em que o FC Porto foi para o clássico com um ponto de vantagem sagrou-se campeão, apesar do empate a uma bola nas Antas, na antepenúltima jornada da época 1977-78. Foi o brasileiro Ademir a marcar o golo do empate, aos 83 minutos, depois de o Benfica se adiantar com um autogolo de Carlos Simões. As duas equipas terminaram a prova empatadas, os encarnados não perderam qualquer jogo, mas os portistas festejaram o título graças à melhor diferença de golos (mais 15 do que o rival).

Festa azul na escuridão da Luz

A noite de 3 de abril de 2011 ficará para sempre na memória dos portistas, que foram à Luz vencer por 2-1 e, dessa forma, carimbar desde logo a conquista do título, graças aos 16 pontos de vantagem, num ano fantástico de André Villas-Boas como treinador. Guarín abriu o marcador aos nove minutos, tendo Saviola chegado à igualdade de penálti, pouco depois. Mas ainda na primeira parte, outro penálti, desta vez transformado por Hulk, garantiu o triunfo dos dragões, que fizeram a festa no reduto do rival, com as luzes apagadas e o sistema de rega do relvado ligado.

A última vez em que o clássico foi decisivo, foi a quatro rondas do fim da época 2014-15, na Luz, quando os rivais empataram 0-0, permitindo ao Benfica de Jorge Jesus manter os três pontos de avanço em relação ao FC Porto de Lopetegui, suficientes para as águias serem campeãs.

No balanço dos 14 clássicos decisivos disputados a cinco jornadas do final, o equilíbrio é a nota dominante, com três vitórias para cada lado e oito empates, mas a consequência desses resultados foram sete títulos para o FC Porto, seis para o Benfica e um para o... Sporting. Foi em 1961-62, quando um 0-0 na Luz, a cinco rondas do final, acabou por beneficiar o Sporting que à mesma hora perdia na visita ao Leixões. Dragões e leões passaram a partilhar a liderança, com o Benfica a quatro pontos. No final do campeonato, a festa foi feita em Alvalade. É com essa esperança no empate que o Sporting está agora, embora esteja com um atraso de seis pontos para o líder.