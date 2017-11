Pub

O Sporting garantiu ontem o apuramento para os oitavos-de-final ao vencer o Famalicão por 2-0, com golos de Coates e Bas Dost. A equipa da II Liga ainda falhou um penálti

O Sporting venceu ontem o Famalicão, em Alvalade, por 2-0, e garantiu o apuramento para os oitavos-de-final da Taça de Portugal. A equipa de Jorge Jesus sentiu muitas dificuldades perante um adversário muito atrevido e bem organizado, que nem parecia da II Liga.

O problema só ficou resolvido com a entrada, aos 59 minutos, do geómetra Bruno Fernandes que, munido de régua, esquadro e compasso, colocou duas bolas à medida para Coates e Bas Dost garantirem o triunfo.

Os leões apresentaram várias alterações no onze, com destaque para o primeiro jogo de Tobias Figueiredo esta época e para o facto de Fábio Coentrão ter iniciado a partida como extremo esquerdo, um regresso ao passado que durou apenas 12 minutos, devido à lesão de Jonathan Silva.

Foi, contudo, o Famalicão a entrar melhor, com muita velocidade na circulação da bola em busca do rápido e talentoso Rui Costa, que quase adiantava os nortenhos no marcador com um remate cruzado para Rui Patrício se aplicar.

A equipa de Jorge Jesus foi surpreendida com a entrada a todo o gás do adversário e só a partir dos 19 minutos, com o remate de Gelson Martins, entretanto lançado para o lugar de Jonathan Silva, é que o Sporting assumiu as rédeas do jogo, tendo a partir desse momento criado diversas oportunidades para marcar, beneficiando sobretudo dos desequilíbrios provocados por Daniel Podence, que por três vezes ofereceu a Bas Dost a oportunidade de abrir o marcador antes do intervalo. Ainda assim, a melhor oportunidade dos leões acabou por esbarrar no poste quando Bruno César atirou uma bomba de fora da área.

Aos famalicenses valia o facto de a equipa estar muito bem organizada nos momentos defensivos, formando um bloco compacto à frente da baliza defendida por Gabriel Souza. Contudo, a equipa treinada por Dito beneficiava de alguma falta de criatividade na zona central dos leões, onde Battaglia e Petrovic eram unidades muito estáticas, sem capacidade para romper, função que estava exclusivamente entregue a Podence.

Após o intervalo o cariz do jogo não se alterou, faltava ao Sporting alguém que pensasse o jogo, que lhe desse imaginação e capacidade de passe. Foi por isso que Jesus lançou Bruno Fernandes que, seis minutos depois de entrar em campo, cobrou um canto milimétrico para a cabeça de Coates, que abriu o marcador. Parecia que o mais difícil estava feito, mas a verdade é que o Famalicão não se intimidou e foi à procura do empate que só não surgiu porque Rui Patrício fez uma defesa fantástica a cabeceamento de João Faria.

Lá teve de aparecer novamente Bruno Fernandes a fazer mais um passe milimétrico para Bas Dost acabar com as dúvidas na eliminatória. Ainda assim, o Famalicão não desistiu e ainda beneficiou de um penálti - precedido de fora de jogo não assinalado pelo árbitro -, só que Rui Patrício parou o remate de Rui Costa, que apesar disso deverá ter aberto ontem as portas da I Liga já na reabertura do mercado, em janeiro. Qualidade não lhe falta.