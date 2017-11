Pub

Sp.Braga bateu o Feirense e o V.Guimarães foi ganhar ao terreno do Rio Ave

O Sporting de Braga 'consolidou-se' esta segunda-feira como o quarto da I Liga de futebol, ao derrotar com à vontade o Feirense, num dia em que o 'velho' rival Vitória de Guimarães também venceu na visita a Vila do Conde.

Ditou o calendário -- e os jogos da Liga Europa da quinta-feira passada -- que fossem os rivais minhotos a encerrar a 12.ª jornada do campeonato nacional e ambos cumpriram a missão com distinção: o Braga ao bater, em casa, o Feirense por 3-1, e os vimaranenses ao imporem-se ao Rio Ave por 1-0.

A bola começou a rolar primeiro no Estádio Municipal de Braga, com a equipa da casa a não precisar de esperar muito pelo primeiro golo. Aos 10 minutos, o brasileiro Bruno Viana iniciou a contagem, que o português Paulinho (36 e 38) finalizou.

O festival de golos esgotou-se na primeira parte, com o nigeriano Etebo (45+2) a reduzir para o Feirense, que sofreu a terceira derrota consecutiva no campeonato e a sétima nos últimos oito encontros na prova.

Já o Braga, que somou a sexta vitória dos últimos sete jogos na I Liga (mais um empate, em Alvalade), isolou-se no quarto lugar, beneficiando do empate caseiro do Marítimo (0-0 com o Estoril).

A equipa orientada por Abel Ferreira tem 23 pontos, menos sete do que o líder FC Porto, enquanto o Feirense está 14.º lugar, com 11, quatro acima da zona de despromoção.

Horas depois, em Vila do Conde, os arquirrivais dos bracarenses seguiram-lhes o exemplo, fazendo valer um golo marcado ainda na primeira parte para derrotar a equipa da casa.

Um golo do avançado cabo-verdiano Heldon, que nas duas últimas temporadas representou o Rio Ave, deu o triunfo ao Vitória de Guimarães, que assim subiu ao sétimo posto, com 17 pontos.

Um lugar acima na classificação, com os mesmos pontos, está o Rio Ave, que perdeu pela terceira vez nos últimos quatro encontros.